- Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

- Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi. Hac mevsimi hazırlıkları kapsamında hac ibadeti sırasında hacı adaylarının Kabe örtüsüne zarar vermemesi ve Kabe’yi daha iyi görmeleri için Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırılmıştı. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün 33 kişilik uzman ekip ile yeniden aşağı indirildiği aktarıldı.
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