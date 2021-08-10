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- Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

- Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

-Kabe örtüsünün indirme çalışmaları

( MEKKE ) MEKKE

Hacı Adayları Bild Hac İbadeti Hac Şili 


- Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi. Hac mevsimi hazırlıkları kapsamında hac ibadeti sırasında hacı adaylarının Kabe örtüsüne zarar vermemesi ve Kabe’yi daha iyi görmeleri için Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırılmıştı. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün 33 kişilik uzman ekip ile yeniden aşağı indirildiği aktarıldı.
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