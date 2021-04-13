- Kabe’de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı

-Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan görüntü



( MEKKE ) MEKKE



- Ramazan ayının ilk teravih namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler altında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da kılındı. Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da tedbirlerin gölgesinde geçiyor. Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine’deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da, hem Mescid-i Nebevi'de sterilizasyon çalışmalarının sürekli gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu. Al Sudais, iki camide ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirileceğini söylemişti.



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