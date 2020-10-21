Kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı

-Asılan pankarttan detay

-Açıklama



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hileli satışlar yapan ve vatandaşlara kaba davranan bir pazarcının tezgâhı süresiz kapatıldı. Çarşamba Pazarı’nda denetimler gerçekleştiren Muratlı Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce defalarca uyardıkları ve ceza yazdıkları pazarcı esnafının aynı tavır ve davranışlarına devam etmesi üzerine pazarcının tezgahını süresiz kapadı. 2020 yılı içerisinde 3 defa aynı kabahati işlediği tespit edilen pazarcının tezgahının kapatılma gerekçesi pankartla duyuruldu. Kapatılan tezgahta asılan pankartta şu ifadelere yer verildi: “Burada satış yapan esnaf hileli satış yaptığı, vatandaşa, görevlilere kötü ve saygısız davrandığı için tezgâhı Zabıta Müdürlüğü’nce kapatılmıştır.” Demir bariyerler ile çevrilen alanda pankarta asılan yazı dikkatleri çekerken, Zabıta Müdürlüğü’nün uygulaması vatandaşların takdirini topladı. Diğer pazarcı esnafları da uygulamadan memnun olduklarını söyledi.



(MÇ-



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