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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması

Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması

Gezegenlerin birbirlerine en yakın oldukları andan teleskop görüntüsü

Büyük Buluşma 

-Gezegenlerin 170 günde oluşan yolculuğunun görüntüsü

(İZMİR) İZMİR

- Jüpiter ile Satürn’ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi. Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı 10 saat boyunca gözlemleyip hazırladığı video ile gezegenlerin yolculuğunu görüntüleyen İsa Turan bu kez de Jüpiter ile Satürn’ün buluşmasını görüntüledi. Turan, 170 gün boyunca 4 Temmuz gecesinden 21 Aralık gecesine kadar geçen zaman içinde gezegenlerin fotoğrafını sabitlediği mekanizma üzerinden çekti. Daha sonra fotoğrafları düzenleyerek 3 dakikalık videoyu oluşturdu. İzmir’de kayıt edilen gezegenlerin hareketlerinin görüntüleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 21 Aralık tarihinde ise Jüpiter ile Satürn’ün Dünya’dan birbirlerine en yakın gözüktüğü anlar ise teleskop görüntüsü ile kayıt edildi. Çekilen görüntü fotoğraf haline getirildiğinde Jüpiter’in üzerinde bulunan leke ve Satürn’ün çevresinde yer alan toz ve gaz bulutları gözükebiliyor. (AFS-HK-
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