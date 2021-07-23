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- Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu

- Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu

parlamentodaki tartışmadan detaylar

( LONDRA ) - Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu LONDRA

Hastalık İngiltere Bakanlık Milletvekili Parlamento 


- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı. İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini iddia etti. Butler, Johnson'a yönelik yalancılık suçlamalarını geri çekmeyi reddetmesinin ardından oturumdan çıkartılarak parlamentoyu terk etmek zorunda kaldı. Butler, "Günün sonunda, Başbakan bu Meclis'e defalarca yalan söyledi ve yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik" ifadelerini kullandı. Butler ayrıca, Johnson'ın "salgınla, ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın azaldığına" ilişkin sözlerini eleştirerek bunun Covid-19 salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.
Butler'in yalancılık iddialarının üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili, Butler'ın sözünü kesti ve ondan "sözlerini düşünmesini ve Başbakan hakkındaki ifadelerini düzeltmesini" istedi. Butler uyarıların ardından, "Sözlerimi düşündüm ve birisinin bu Meclis'te Başbakan'ın yalan söylediği gerçeğini ortaya koyması gerekiyor" dedi.
Bunun üzerine meclis başkan vekili, Butler'a parlamentodaki oturumdan ayrılmasını söyledi.

İngiltere'de parlamento kurallarına göre milletvekillerinin Avam Kamarası'nda birbirlerini yalan söylemekle suçlamalarına izin verilmiyor. Başbakanlık Ofisi ise Butler'ın suçlamaları hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Butler'i savunarak, "Kimin yalancı dediğine ve nerede dediğine bakılmaksızın Başbakan Johnson yalancıdır" ifadelerini kullandı.
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