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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Jet skiye teker taktı otobana çıktı

- Jet skiye teker taktı otobana çıktı

-Jet-ski ile seyahat eden adamdan görüntüler

( BANGKOK ) BANGKOK

Gesi 


- Tayland’da tekerlek taktığı jet ski ile otobanda seyahat eden adam görenleri şaşırttı. Tayland’ın turistik bölgesi Pattaya’da bulunan Jomteil Sahil bölgesinde otobanda jet ski ile seyahat eden 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, görenleri şaşırttı. Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından kaydedildi. Klingkaisuklert, sürücünün kendisini çektiğini görünce ise selam vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada viral olan görüntüleri ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya’da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi.

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