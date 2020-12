-- Jeofizik Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilci Yardımcısı Halil Özel’in konuşması

-- Burdur Gölü’nden genel görüntü

-- Gaz çıkışının olduğu tekne yanından genel görüntü



( BURDUR ) Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan Burdur gölündeki gaz açıklaması: "2067’ye kadar 6 buçuk ve üzeri bir deprem söz konusu değil” BURDUR



- Burdur Gölü’nde görülen gaz çıkışları ile ilgili Jeofizik Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi’nden açıklama geldi. Jeofizik Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi Alper Arif Öktem Burdur Gölü’nde ara ara gaz çıkışlarının olduğunu, sıvı değişimleri görüldüğü zaman deprem ile ilgili incelemelerin yapılması gerektiğini söyledi.



Burdur Gölü’ne gelerek yerinde gözlem yapan Öktem, “Ara ara gölde gaz çıkışı olabilir. Metan gazı çıkışı bazı zamanlarda yakın yerlerde olmuştu. Ama sıvı değişimleri ve benzeri şeylerin araştırılması gereken bir durumdur deprem açısından. Ancak gördüğünüz gibi şuan herhangi bir gaz çıkışı ya da sıvı çıkışı gözlenmemekte. Çevrede bir dönem Çendik’in altında çıkmıştı. Hatta yanar taşma olacak gibi sönmeyen bir gaz söylentisi olmuştu. Olabilecek bir durum yani. Göllerdeki değişimler ve ani sıvı çıkışı gibi durumlarda deprem belirtisi olabilir ama onun ayrıca incelenmesi gerekir.” dedi.

Bilimsel hesaplara göre 2067 yılına kadar 6 buçuk ve üzeri bir deprem söz konusu değil Burdur Gölü’nde görülen gaz çıkışının ardından göle gelerek gözlem yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi Yardımcısı Halil Özel ise Burdur’da görülen depremlerle ilgili bilgi verdi. Deprem tehlikesi risk analizi yapıldığında 6 buçuk ve üzeri şiddetinde bir depremin 96 yılda bir meydana geldiğini ifade eden Özel, “Burdur’da 1914 yılı, 1926 yılı ve 1971 yıllarında 3 tane büyük deprem olmuştur. Burdur için deprem tehlikesi risk analizi yapıldığı zaman 5 buçuk 6 şiddetinde bir depremin 25 yılda bir oluşma olasılığı var. 6 buçuk ve üzerinde bir şiddette depremin ise 96 yılda bir oluşma olasılığı vardır. Yani bilimsel hesaplara göre 2067 yılına kadar 6 buçuğun üzerinde bir deprem söz konusu değil. Ancak tabi deprem bu. Ve Türkiye’nin gerçeği. Her an herşey olabilir. Gölde ki bu gaz çıkışı bunun belirtisi de olabilir ancak göldeki çekilme, yüzeysel gerilme ve çatlaklardaki boşalma da olabilir.” diye konuştu.

Burdur Gölü’nde sürekli gaz çıkışlarının meydana geldiğinin altını çizen Ökten, “Fay yarılmalarının olduğu bölgelerde mutlaka bir gaz çıkışı var. Özellikle bu Çerçin altında, gökçebar köyünün alt kısımlarında Yanartaş diye nitelendirilen gaz çıkışı olduğu gözleniyor. Bu sürekli olan bir şey. Burdur Gölü’nün her tarafında var bu gaz çıkışı. Yani bu gazlar da gölde en düşük zon neresiyse yani çıkabileceği alan oralarda çıkar. Deniz dipleri, göl tabanları zayıf zon olduğu için buralardan çıkış yapıyor. Şuan da gözlemlediğimiz kadarıyla kıyı kesimlerinde yok. Zaten kıyı kesimleri biraz daha sığ derinlikte. Burada daha belirgin olması gerekirdi çıkış olsaydı.” diyerek şuana kadar baktıkları kısımlarda hiç gaz çıkışı gözlemleyemediklerini ifade etti.

(CTK - AK)



