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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jeneratör ve çim biçme makinesi çalan şahıslar yakalandı

Jeneratör ve çim biçme makinesi çalan şahıslar yakalandı

Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Televizyon Adli Kontrol Akalan Karahisar Irak 

-Şahısların çaldıkları malzemelerden fotoğraf

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jeneratör, çim biçme makinesi ve elektrik dinamosu çalarak satan 2 şahıs polis tarafından yakalandı. Olay, Bolvadin ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir evden jeneratör, silkeleme makinası, çim biçme makinesi, elektrik motoru dinamosu ve televizyon gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olayı A.İ.K. ve L.K., isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler ardından şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesinde çaldıkları malzemeleri bir iş yerine sattıklarını belirleyen ekipler bu defa söz konusu iş yerine baskın düzenledi.
Baskında yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet silkeleme makinası, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet elektrik dinamosu ve 1 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ.K. ve L.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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