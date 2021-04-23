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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

JASAT ekiplerinin operasyonundan detaylar

Kaçak Güneş Gözlüğü Kaçakçılık Çaykur Trol 

-Traktöre yüklenen paket halindeki kaçak gözlüklerden detay
-detaylar
-fotoğraflar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da 10 milyon TL değerinde kaçak gözlük ele geçirildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırsal Yukarıçaykuru Mahallesi'nde kaçakçılık yapan kişiler olduğunu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce O.Ç.Ö.'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç.Ö. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.
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