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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Jasat'tan drone destekli kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Jasat'tan drone destekli kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi

Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-Jasat'tan drone destekli kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
-Droneli operasyondan detaylar
-Gözaltına alınanlar

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Eyyübiye ilçesinde, Suriye’den kaçak yollarla getirildiği tespit edilen kaçak sigara operasyonu için düğmeye bastı. İlçe kırsalındaki bir ikamette düzenlenen operasyonda, 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Drone destekli operasyonda, biri cezaevi firarisi 4 küşü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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