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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
JASAT'tan dolandırıcı ve hırsızlara eşzamanlı operasyon: 3 gözaltı

JASAT'tan dolandırıcı ve hırsızlara eşzamanlı operasyon: 3 gözaltı

Jandarma ekiplerinden görüntü

Dedektif Jandarma Şafak Operasyonu Hırsız Dolandırıcılık 

-Şahısların hastaneye götürülmesinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, JASAT ekiplerinin 3 farklı adrese düzenlediği eşzamanlı operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), vatandaşları kandırarak dolandıran ve hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheliyi takibe aldı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT, yeterli delillerin toplanmasının ardından sabah saatlerinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Kentin farklı noktalarında hırsızlık yaptığı tespit edilen Pınar E. (17) ile Faruk A. (25), şafak operasyonunda gözaltına alındı. Ayrıca kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran İlyas Ç. (58) ise, JASAT timlerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (FP-MB-Y)
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