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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
JASAT, hayvan hırsızlarının korkulu rüyası oldu

JASAT, hayvan hırsızlarının korkulu rüyası oldu

JASAT timlerinden detay

( IĞDIR ) IĞDIR

Jandarma Hırsız Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Iğdır’da Jandarma ekipleri, hayvan hırsızlarına göz açtırmayarak adeta korkulu rüyası oldu. Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da 2020 yılı içinde hayvan hırsızlığı olayında çalınan toplam 190 adet büyük ve küçükbaş hayvan bulanarak jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2020 yılında hayvan hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 190 adet küçük ve büyükbaş hayvanı bularak sahiplerine teslim etti. Hayvan hırsızlığına karışan 33 kişi gözaltına alındı. Başka suçlardan aranan 43 şahsıda yakalayan JASAT ekipleri, 2020 yılında 9 kayıp vaka olayını da aydınlattı. (ET-)
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