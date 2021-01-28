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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

zanlıların çıkışından görüntü

Akalan Dokunulmazlık Film Gibi Hırsız Telefon Kablosu 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve istihbarat personeli tarafından Arhavi'de 7, Hopa'da 3, Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 olay olmak üzere toplam 11 evden hırsızlık, otodan hırsızlık, konut dokunulmazlık ihlal ve mala zarar verme olayları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu olayın faillerini yakalamak üzere yaklaşık iki buçuk ay boyunca araştırma ve teknik takip yaptı. Ekipler, 72 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBESE ve Plaka Tanıma (PTS) Sisteminden 938 saat görüntü kaydı incelenmesi sonucunda 3 araç ile birlikte hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit ettikleri L.Ç., S.Ö., A.Z., G.T ve S.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan L.Ç, S.Ö, G.T ve S.Ö, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Arhavi K-1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan hırsızlık zanlıların ev ve adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet mazot bidonu, 50 metre telefon kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet demir levye, 33 parça hurdacılara satmış oldukları bakır kazanlar ve çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
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