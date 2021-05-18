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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Hırsızların adliyey getirilmesinden detay

Denetimli Serbestlik Dedektif Jandarma Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızlar jandarma ekibiyle adliye girmesinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmelerinin ardından kıskıvrak yakalandı. Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, merkez ilçeye bağlı Demirbilek köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının aydınlatılması için harekete geçti. Dedektif gibi iz süren JASAT ekipleri, güvenlik kamarasında hırsızlık olayında kullanılan aracın beyaz renkli kamyonet olduğunu tespit etti. Plakası belli olmayan kamyonetin yapılan detaylı incelemede aracın sol arka stop lambasının çalışmadığı tespit edildi. Olay günü ve saatinde şüpheli araca benzeyen tüm araçlar yakın takibe alan JASAT ekipleri, önce aracın plakası tespit etti ardından ise hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. 3 şüpheli şahsın Batman’da ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar JASAT ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğer 2'si yaşları küçük olması nedeni ile denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. (OA-YRT
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