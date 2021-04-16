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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
JASAT çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi

JASAT çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi

Jandarmanın operasyon yapılan evde arama çalışması

Milat Faili Meçhul Akalan Hırsız 

-Arama yapılan evin bahçesinde bulunan sığınağın açılması
-Jandarmanın sığınağa girmesi
-Sığınaktan çalıntı malzemelerin çıkarılması
-Su deposundan çalıntı malzemelerin çıkarılması
-Evin içinde arama çalışması
-Çalınan malzemelerin toplanması
-Şüpheli şahsın çıkarılması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan malzemeleri şüphelinin özel olarak evinin bahçesine yaptığı sığınakta, kullanılmayan su deposunda ve müştemilatta ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Gücünkaya, Borucu, Sevinçli, Gençosman ve Gökçe köylerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olaylarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Ş.Ü. isimli şahsın Gökçe köyündeki ikametine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. JASAT ekiplerinin yaptığı didik didik aramada çalınan malzemeler evin bahçesine yapılmış gizli sığınakta, kullanılmayan su deposunda ve müştemilatta ele geçirildi. Malzemeler tek tek toplanırken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.
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