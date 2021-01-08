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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
JASAT, 28 evden hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı

JASAT, 28 evden hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı

Şahsın jandarma aracıyla getirilişi

Jandarma Parmak İzi Faili Meçhul Akalan Hırsız 

-Arabadan indirilmesi
-İl Jandarma Komutanlığına girdirilmesi
-Jandarmadan çıkarılması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 evden hırsızlık olayının şüphelisini 2 aylık çalışma sonucunda yakaladı. Yapılan incelemede olaylarda şahsın suç ortağı olan kişinin de yine hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla 2 aylık bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2015-2017 yılları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve bu şahsın parmak izi ile olayların olduğu yerden alınan parmak izlerinin aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmadaki ifadesinde hırsızlık olaylarını kendisi ve suç ortağı olan bir kişi ile birlikte yaptığını, ayrıca 22 evden hırsızlık olayını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Suç ortağına yönelik yapılan incelemede şahsın yine hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu görüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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