Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu - Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

- Japonya şiddetli kara teslim oldu - Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

Yolda mahsur kalan araçlar

Mahsur Kaldı Kurtarma Ekibi Soğuk Hava Dalgası Başkent Kar Yağışı 

-Detay

( TOKYO ) - Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı TOKYO

- Japonya’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı. Japonya'nın bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı dün ve bugün hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kanetsu Otoyolu'nda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı. Tokyo ve Niigata eyaletlerin birbirine bağlayan işlek otoyoldaki kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de destek verdi. Karda mahsur kalan araçların sürücülerine yiyecek, yakıt, battaniye ve portatif tuvalet sağlanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı özellikle Japonya Denizi kıyısındaki bölgelerde bu akşam itibariyle etki gösterecek yeni soğuk hava dalgası nedeniyle şiddetli kar yağışı uyarısını yineledi. Çarşamba günü başlamıştı Çarşamba gecesi itibariyle Niigata ve Gunma eyaletlerinde etki gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalmış, dün etkisini artıran karın ardından birçok sürücünün geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldığı kamuoyuna yansımıştı. Sürücüler, farklı rotalara yönlendirilirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement