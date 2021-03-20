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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Sarsıntı anından detaylar - Binadaki eşyaların sallanması - Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunulduTOKYO (AA) - Japonya 'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Deprem Başkent Tsunami 

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