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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Japonya'dan mutasyon açıklaması: 'Ülkemizde rastlanmadı' - Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 200 bini aştı

- Japonya'dan mutasyon açıklaması: 'Ülkemizde rastlanmadı' - Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 200 bini aştı

Japonya'dan detay

( TOKYO ) - Japonya'dan mutasyon açıklaması: "Ülkemizde rastlanmadı"- Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 200 bini aştı TOKYO

İngiltere Alışveriş Bild Akalan Hükümet 


- Japonya’da Covid-19 vakalarının sayısı 200 bini aştı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, İngiltere'de görülen yeni virüs türüne ise ülkelerinde rastlanmadığını açıkladı.
Son haftalarda korona virüs enfeksiyonlarında gözlenen hızlı yükseliş nedeniyle yeni dalga endişesinin yaşandığı Japonya'da, toplam vaka sayısı 200 bin sınırını aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün doğrulanan bin 799 yeni vaka ülke genelindeki toplam bilançoyu 201 bin 755'e taşıdı. 100 bin vaka sınırına geçtiğimiz 29 Ekim'de ulaşan ülkede yaklaşık 2 ayda 100 bin kişinin daha virüse yakalanması endişeleri artırırken, can kaybı sayısının da 2 bin 962'ye ulaştığı bildirildi.
Mutasyon açıklaması Öte yandan Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni bir türünün İngiltere'de görülmesi konusunda bugün açıklamada bulunan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, oldukça bulaşıcı söz konusu türe Japonya’da rastlanmadığını söyledi.

"Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre, ülkemizde böyle bir virüs doğrulanmadı" diyen Kato, "Sağlık bakanlığı İngiliz hükümetiyle yakın bilgi alışverişinde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Kato, Tokyo'nun Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliğine devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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