- Japonya’dan aşıya adil erişim için 70 milyon dolar daha destek



- Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası COVAX programına 70 milyon dolar daha destek sağlayacağını açıkladı.

Dünya genelinde yaklaşık 107 milyon kişiye bulaşarak 2.33 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında aşılama çalışmalarına yönelik çabalar sürerken, Japonya'dan konuya dair yeni adım geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamak için 70 milyon dolar daha destek sağlayacağını açıkladı.

ACT (Covid-19 Araçlarına Erişimin Hızlandırılması) Girişimi'nin gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıya bir video mesaj gönderen Motegi, girişimin aşı ayağını oluşturan COVAX'a desteklerini artıracaklarını ifade etti.

"Korona virüsün üstesinden gelmek için, özellikle çok taraflı yapılar aracılığıyla uluslararası işbirliğini sağlamak önem taşıyor" diyen Motegi, "Japonya'nın taahhüdünü artıracağını ve COVAX'a katkısını toplam 200 milyon dolara çıkaracağını duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Motegi, aşılması gereken öncelikli zorluğun, finansal gereksinimleri karşılamak olduğuna dikkat çekti. Japonya desteği artırdı Japonya, geçtiğimiz Ekim ayında COVAX girişimine 130 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıklamıştı. Son gelişme ile birlikte Tokyo'nun COVAX'a desteği 200 milyon dolara ulaşmış oldu. Söz konusu desteklerin Japonya'nın Küresel Aşı İttifakı GAVI'ye sunduğu 300 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtilmişti.



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