- Japonya'daki depremde 124 kişi yaralandı, 900 bin ev elektriksiz kaldı

- Japonya'yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 124 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem sonucu 900 bin hane elektriksiz kalırken, bazı tren seferleri askıya alındı. Can kaybının ise yaşanmadığı bildirildi.

Dün Japonya’yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.

Merkez üssü Fukushima eyaleti olan ve yerel saatle 23.07'de meydana gelen deprem nedeniyle çoğu Fukushima ve Miyagi eyaletlerinde olmak üzere 124 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bazı bölgelerde küçük çaplı yangınlara da neden olan depremin ardından 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanırken, Fukushima eyaletinde kesinti yaşanan evlerin büyük bir çoğunluğunda sabah saatleri itibariyle yeniden elektrik sağlandığı açıklandı. Öte yandan, Fukushima'da kurulan 64 tahliye merkezine 200 kişinin sığındığı öğrenildi. Thoku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki bazı seferler de geçici olarak askıya alındı. Can kaybı yaşanmadı Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada hükümetin çok sayıda yaralanma vakasına dair bilgi aldığını, can kaybının ise yaşanmadığını söyledi.



Tsunami riskinin oluşmadığını kaydeden Suga, nükleer santrallerin işleyişine dair herhangi bir sorunun da rapor edilmediğini ifade etti.

Joban Otoyolu'nda meydana gelen heyelan ve farklı bölgelerdeki su kesintileri hakkında bilgilendirildiklerini belirten Suga, Fukushima ve Miyagi'de çıkan yangınların ise söndürüldüğü bilgisini paylaştı. Suga, felaketle başa çıkmak için gereken her türlü adımın atılması talimatı verdiğini de sözlerine ekledi. Ciddi hasar yok Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, bu sabah itibariyle ciddi bir hasarın doğrulanmadığını açıkladı.

Hükümetin bilgi toplamak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğünü aktaran Kishi, afet yardım misyonu kapsamında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğinin istenmesi halinde bakanlığın derhal harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

2011 depreminin artçısı olabilir Merkez üssü Fukushima olan dünkü sarsıntı akıllara daha önce aynı bölgede nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Thoku depremini getirirken, Japonya Meteoroloji Ajansı son sarsıntının 2011'de bölgeyi vuran büyük depremin artçı şoku olabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde 6 ve üzeri şiddette sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyardı. Birçok eyalette hissedildi Japonya’da dün gece yerel saatle 23.07'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntının merkez üssünün Fukushima eyaleti olduğu açıklanmıştı. Yerin 55 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen depremin, ülkenin 7 aşamalı derecelendirme ölçeğinde 6. seviyeyi ifade ettiği kaydedilmişti. Fukushima'nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı Tokyo ve çevre eyaletlerinde de kısa süreli paniğe neden olmuş, birçok ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana gelmişti.



