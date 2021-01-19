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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Japonya’da zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi

- Japonya’da zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi

Yolda kalan araçlar

Trafik Kazası Tren Seferleri Soğuk Hava Dalgası Zincirleme Kaza Kar Yağışı 

-Kazadan görüntü

( TOKYO ) TOKYO

- Japonya’da etkili olan şiddetli kar yağışının neden olduğu buzlanma sonucu yaşanan zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi. En az 10 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Miyagi eyaletindeki bir otoyolda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi. Kazadan 200'ü aşkın yolcu ve sürücü etkilenirken 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı. Çığ ve buzlanma uyarısı Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yığılması, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekerken, yetkililer trafik kazası uyarısında bulundu. Rüzgarın saatteki hızının 126 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıklayan uzmanlar, riskli kesimlerde kar seviyesinin 50 santime ulaşabileceğini açıkladı.
Kötü hava koşulları nedeniyle Tohoku bölgesindeki Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerinde bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.
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