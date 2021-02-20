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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da yeni Covid-19 mutasyonu endişesi - Aşıların etkisini azaltma riski bulunabilir

- Japonya’da yeni Covid-19 mutasyonu endişesi - Aşıların etkisini azaltma riski bulunabilir

tokyo detay

( TOKYO ) - Japonya’da yeni Covid-19 mutasyonu endişesi- Aşıların etkisini azaltma riski bulunabilir TOKYO

İngiltere Yurt Dışı Gesi Tokyo Hükümet 


- Japonya’da Covid-19 aşılarının etkinliğini azaltma potansiyeli bulunan mutasyonlara sahip yeni bir virüs türünün tespit edildiği bildirildi.
Covid-19 salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunu meşgul ederken, Japonya'da konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Ülkede mevcut aşıların etkinliğini azaltma potansiyeli bulunabilecek mutasyonlara sahip yeni bir virüs türünün tespit edildiği bildirildi.
Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), yeni tipin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ile aynı başak proteini mutasyonuna sahip olduğunu, ancak İngiltere mutasyonunda görülen "N501Y" mutasyonunu bulundurmadığını açıkladı.
Yeni tipin menşei kesin olarak tespit edilemezken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise virüsün halihazırda 2'si yurt dışından gelen 93 kişiye bulaştığını doğruladı. Diğer tüm vakaların Kanto bölgesinde tespit edildiğini belirten Kato, "Uzmanlar, söz konusu türün mevcut türlerden daha bulaşıcı olma riskinin bulunduğuna ve yayılımının sürmesi halinde vakalarda ani bir artışa yol açabileceğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Mutasyon vaka sayısı 150'yi aştı Japonya'da Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre toplam Covid-19 vaka sayısı dün itibarıyla 424 bin 48'e ulaşmış, ölü sayısı ise 7 bin 378'e yükselmişti. Ülkede şu ana kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarını içeren 151 Covid-19 vakası tespit edilmişti.
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