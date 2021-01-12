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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Japonya’da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10’a yükseldi

- Japonya’da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10’a yükseldi

Bölgeden görüntü

Sekte Bild Soğuk Hava Dalgası Kar Yağışı 

-Kar yağışından detay

( TOKYO ) TOKYO

- Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Japonya'nın kuzey ve batı bölgelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etki gösteren şiddetli kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Ölümlerin Niigata, Fukui ve Ishikawa eyaletlerinden bildirildiği öğrenilirken, en az 300 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralanma vakalarının çoğu kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelirken, bazı bölge sakinleri ise buzlanma nedeniyle yaşanan kazalarda yaralandı. Hayatı felç etti Japonya’da geçtiğimiz hafta itibariyle etki gösteren soğuk hava dalgası şiddetli kar ve fırtınaya neden olmuş, hava koşulları Fukui, Ishikawa, Toyama, Niigata ve Akita eyaletleri başta olmak üzere Japon Denizi'nin kıyı kesimlerindeki bazı bölgelerde hayatı felç etmişti. Binlerce ev geçici süreyle elektriksiz kalırken, birçok iç hat uçuşu da iptal edilmişti. Karayolu ulaşımını da sekteye uğratan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kalmıştı. Toplam bilanço 40'a ulaştı Son gelişmelerle birlikte Japonya’da Aralık ayı itibariyle farklı eyaletlerde etki gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 40'a yükselmiş oldu.
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