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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Japonya'da şehre inen ayı dehşet saçtı: 4 yaralı

- Japonya'da şehre inen ayı dehşet saçtı: 4 yaralı

Şehre inen ayılar

( TOKYO ) TOKYO

Güvenlik Güçleri Akalan Geçmiş Olsun Helikopter Kışla 


- Japonya'nın Sapporo şehrinde yerleşim bölgesine inerek biri asker 4 kişiyi yaralayan ayı vurularak öldürüldü. Japonya'nın Sapporo şehrinde ayı paniği yaşandı. Bugün kent merkezinde vahşi bir ayının dolaştığı ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen ayıyı etkisiz hale getirmek için bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, helikopterler de arama çalışmalarına havadan destek verdi. Yakalanana dek şehrin sakinlerine korku dolu anlar yaşatan ayı, saldırdığı 4 kişiyi yaraladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato yaptığı açıklamada biri Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olmak üzere 4 kişinin ayı tarafından yaralandığını doğrularken "Yararlananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde bir SDF üssüne giderek kışla girişindeki askerlere saldırdığı görülen ayı, bölgeye gönderilen avcılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Japonya Ayı ve Orman Derneği ise aç kalan boz ayıların bulundukları bölgelerde şehir merkezlerine inebileceğini hatırlatarak dikkatli olma çağrısında bulundu.
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