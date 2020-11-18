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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Japonya’da robot garsonlar görev başında

- Japonya’da robot garsonlar görev başında

Garson robotlar detay

( TOKYO ) TOKYO

Robotlar Salar Teknoloji Robot 


- Japonya’daki bir kafe robot garsonları ile dikkatleri üzerine çekti. Servi adındaki robotlar, garsonluk görevleri dışında müşterilerle sohbet de ediyor. Robot teknolojisindeki gelişmeleriyle bilinen Japonya, robot garsonlar ile yine dikkatleri üzerine çekti. Japonya’nın Tokyo kentinde hizmet veren bir kafeterya, Servi ve Pepper adlı robot garsonları ile müşterilerine hem hizmet veriyor hem de eğlendiriyor. Kafe yetkilileri, personeller ile birlikte çalışan robotların müşterilerine ilginç bir tecrübe yaşattığını ifade ediyor. Kafe, Pepper adlı robotlar müşterileri karşılayarak, ateşlerini ölçüyor ve maske takmaları için hatırlatmalar yapıyor. Bu yeteneklerinin yanı sıra Pepper robotları, müşterilerle kısa sohbet edebiliyor ve masalara gelerek oyun ve aktiviteler sayesinde müşteriler ile etkileşim kurabiliyor. Kafede, müşterilere yemek servisi görevi ise Servi robotları tarafından yapılıyor. Servi robotları, mutfakta hazırlanan yemek siparişlerini müşterilerin masasına kadar taşıyabiliyor ve önüne çıkan basit engelleri geçebiliyor. Robotların üreticisi SoftBank Robotics, robotların işçi giderlerini azalmasını, çalışanların iş yükünü hafifletmesini ve müşterilerin daha iyi bir hizmet almasını umduklarını belirtti.

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