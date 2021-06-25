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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Japonya’da iki bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

- Japonya’da iki bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

binalardan birinin çökme anı detay

( TOKYO ) TOKYO

Çökme Anı Amatör Kamera Kamera Amatör Cep Telefonu 


- Japonya’da kot farkı bulunan bir bölgeye inşa edilen iki bina çöktü. Binalardan birinin çökme anı bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansırken, faciada ölen ya da yaralanan olmadı. Japonya'nın Osaka eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Kot farkı bulunan bir bölgeye inşa edilen iki bina art arda çöktü. Binalardan birinin çöktüğü anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, binaların aynı aileye ait olduğu ve bitişik şekilde inşa edildiği öğrenildi. Evde yaşayan sakinlerin yerel saatle 06.00 sularında duydukları sesler üzerine evi terk ettiği bildirildi.
Bazı görgü tanıklarının ise facia öncesinde evlerin önündeki yoldan su sızdığını söylediği iddia edildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki bir diğer evin daha çökme riskinin bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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