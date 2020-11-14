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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı - Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka

- Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı - Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka

tokyo detay

( TOKYO ) - Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka TOKYO

Rekor Karantina Sayılar Tokyo Hükümet 


- Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen bin 733 yeni vaka ile günlük vaka sayısında üç gün üst üste rekor kırdı. Günlük korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan patlamayla "salgında yeni dalga" korkusu yaşanan Japonya’da Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden endişeleri arttıran yeni veriler geldi. Ülke genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak bugün bin 733 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 117 bin 973'e yükseldi. Toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan kişiler ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonların dahil olduğu belirtildi. Bugün 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 900'e ulaştı. Rekor üstüne rekor İlk korona virüs vakasının 16 Ocak'ta tespit edildiği Japonya'da, günlük vaka sayısı geçtiğimiz Perşembe bin 660'a dayanarak en yüksek seviyeye ulaşmış, dün tespit edilen bin 704 yeni vaka ile söz konusu rekor tazelenmişti. Bugün kayda geçen bin 733 yeni enfeksiyon ile ülkede üç gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu.
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