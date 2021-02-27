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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınamıyor - 106 hektar alan kül oldu

- Japonya’da günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınamıyor - 106 hektar alan kül oldu

- Yangın söndürme çalışmalarına havadan destek detay

( TOKYO ) - Japonya’da günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınamıyor- 106 hektar alan kül oldu TOKYO

Güvenli Bölge Bild Ormanlı Orman Yangını Trol 


- Japonya’nın Tochigi eyaletindeki ormanlık alanda 21 Şubat’ta başlayan yangın sonucu en az 106 hektarlık alan kül oldu. Japonya'da Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat'ta çıkan yangın söndürülemiyor. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) havadan ve karadan destek verdiği bildirildi.
Yangında şu ana kadar en az 106 hektarlık alanın kül olduğu kaydedilirken, Ashikaga'da 305 haneye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. Toplamda 3 farklı bölgede tahliye merkezleri kurulurken, bu sabah yerel saat 09.00 itibariyle 7 haneden 12 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi. Eyalet yetkilileri, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskinin sürdüğü konusunda vatandaşları uyarırken, bir haftadır süren yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirdi. Nedeni bilinmiyor Japonya'nın Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, 21 Şubat günü bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği belirtilmişti. Bölgedeki aşırı kuru hava söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
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