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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

- Japonya’da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

tokyo detay

( TOKYO ) TOKYO

Rekor Olağanüstü Hal Bild Tokyo Hükümet 


- Japonya’da salgın başından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarak 4 bin 21'e yükseldi. Son 4 gündür üst üste vaka rekoru kırılan ülkede bugün 7 bin 779 vaka tespit edildi. Covid-19 salgını nedeniyle 4 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya’da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin sınırını aştı. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 21'e yükseldi. Ülkede ilk vakanın doğrulandığı tarih olan 16 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, geçtiğimiz 22 Aralık'ta 3 bine dayanan bilançonun 20 günden az bir sürede 4 bine ulaşması ülkede salgının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Geçtiğimiz 4 günde üst üste rekor kıran günlük enfeksiyon sayısı bugün 7 bin 779 olarak kaydedildi. Söz konusu gelişme ülkedeki toplam vaka sayısını 283 bin 374'e yükseltti. OHAL yürürlükte Japonya'da hükümet korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 4 eyalette OHAL kararı almış, Başbakan Yoshihide Suga kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağını açıklamıştı. 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın, sokağa çıkma kısıtlaması getirmek yerine restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı ifade edilmişti.
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