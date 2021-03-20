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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Miyagi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı

- Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Miyagi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı

depremden etkilenen bölgelerden detay

( TOKYO ) - Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem- Miyagi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı TOKYO

Nükleer Santral Deprem Tren Seferleri Bild Tsunami 


- Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Miyagi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında yerel saat ile 18.09'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deniz tabanının 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Depremin ardından Miyagi kıyıları için boyu 1 metreyi bulabilecek tsunami uyarısı yapıldı. Miyagi'nin yanı sıra Fukushima, Tokyo, Tochigi, Yamagata gibi çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıdan etkilenen bölgelerde bazı tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Japonya'nın 7 kademeli ulusal deprem derecelendirme ölçeğinde 5 üzeri şiddeti ifade eden ve ülkede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Depremden etkilenen bölgelerde bulunan nükleer santrallerin işleyişinde de bir sorun yaşanmadığı aktarıldı.
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