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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarmanın yeni timi suçluların korkulu rüyası olacak

Jandarmanın yeni timi suçluların korkulu rüyası olacak

Yeni kurulan ekipten detay

Jandarma Karya Kabil Uzman Jandarma Motorize Ekip 

-Ekiplerin uygulama yapmasından detaylar
-Ekiplerin motosikletleri ile gidişi detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı yeni kurulan Hızır Timi, jandarma sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayacak. İki adet 2020 model motosikleti ile göreve başlayan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timi, bir astsubay ve bir uzman jandarmadan oluşuyor. Hızır Timi olarak da bilinen ekipler, Karasu’da hem olaylara Hızır gibi yetişecek hem de suçluların korkulu rüyası olacak. Karasu’da sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayacak olan motorize ekipler, saatte 250 kilometre hıza çıkabiliyor. Hızır Timi, kontrol ve denetimlerde de görev alacak.
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