Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmanın yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı

Jandarmanın yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı

jandarma personelinin konuşması

( SİVAS )- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen programda Jandarma personelinin yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı SİVAS

Ölümsüz Terörle Mücadele İnsanoğlu Saygı Duruşu Gazi Yakınları 


- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen programda Jandarma personelinin yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Altınyayla Belediye Başkan Vekili Yusuf Yücel, Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, ilçe protokol üyeleri ve şehit ile gazi yakınları katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Protokol konuşmalarının ardından Jandarma personelinin duygulandıran konuşması programa damga vurdu. Jandarmanın kendisinin hazırladığı ve okuduğu metin dinleyenleri duygulandırdı. “Çanakkale Savaşı ile Truva Savaşı'nın gayesi aynıdır’’ Jandarma personeli programda yaptığı konuşmada, “İnsanoğlu, tarihin birçok devrinde sahnelenen ve günümüzde hala ateşi diri tutulan iki erkin mücadelesine 106 yıl önce Çanakkale’de bir kez daha tanık oldu. Buzul çağından da daha kadim, 40 bin yıldır bu topraklarda var olan, yerli ve milli ordumuz çok iyi bilmektedir ki; Çanakkale Savaşı ile Truva Savaş'nın gayesi aynıdır, Kurtuluş Savaşı ile Hıttin Savaşı'nın gayesinin aynı olması gibi... Teknoloji farklı, strateji aynıdır. Bu memleket bizim, şehitler bizim, kahramanlar bizimdir. Sömürüyü reddeden Hz. Muhammed bizim, sömürüyle savaşan Gazi Mustafa Kemal bizimdir. Yerlerin ve göklerin gerçek sahibi, bu uğurda mücadele edenlerden, kahramanca can verenlerden razı olsun. Yine bir 18 Mart gecesi şehadete dörtnala koşan Kuva-i Milliye Kahramanı Şehit Makbule Efeyi, tüm kadın milisleri, aralarında komutanlarım ve silah arkadaşlarımın da müşerref olduğu iç güvenlik terörle mücadele, ve Misak-ı Milli Şehitlerini, ölümsüz ruhlu tüm kahramanları huzurlarınızda, ruhumla, bedenimle, tüm varlığımla selamlıyorum’’ şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement