Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ve silahlar ele geçirildi



- Adıyaman’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve tarihi eserler ele geçirdi. Yapılan aramada, 1 adet 7,62 mm çapında uzun namlulu kaleşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,62 mm çapında Rus 11’lisi olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kaleşnikof tüfek şarjörü, 49 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 73 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 12 calibre fişek ele geçirildi. Evde ayrıca 480 gram kubar esrar, 1000 adet kenevir tohumu, 1 adet dedektör, 1 adet hassas terazi, 1 adet nevi belli olmayan tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, 1 adet kandil olarak tabir edilen tarihi obje, 33 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen fosil, taş gibi malzemeler ele geçildi. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (AHM-SD-



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