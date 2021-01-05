Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ve silahlar ele geçirildi

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ve silahlar ele geçirildi

Jandarmanın yakaladığı sergiden görüntü

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç 


- Adıyaman’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve tarihi eserler ele geçirdi. Yapılan aramada, 1 adet 7,62 mm çapında uzun namlulu kaleşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,62 mm çapında Rus 11’lisi olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kaleşnikof tüfek şarjörü, 49 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 73 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 12 calibre fişek ele geçirildi. Evde ayrıca 480 gram kubar esrar, 1000 adet kenevir tohumu, 1 adet dedektör, 1 adet hassas terazi, 1 adet nevi belli olmayan tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, 1 adet kandil olarak tabir edilen tarihi obje, 33 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen fosil, taş gibi malzemeler ele geçildi. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (AHM-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı