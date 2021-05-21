Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi

-Güvenli önlemi alan jandarma

-Jandarma ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalışması

-Yolu kapatan traktörlerin çekilmesi

-Yaşanan arbede

-2 kişinin gözaltına alınması

-Yaşanan arbedenin ardından diğer vatandaşların bağırmaları

-Sinirlenen mahalle sakinleriyle jandarma konuşması ve kolonya ikram etmesi

-Tarafların ikna dilmesi ve dağılmaları



( SAMSUN )- Mahalle sakinlerini jandarma kolonya dökerek sakinleştirdi SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde jandarmanın sağduyusu muhtemel bir faciayı önledi. Çıkan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. Sinirlenen mahalle sakinleri jandarma tarafından ikram edilen kolonya ile sakinleştirildi.İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkiinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen arazi ölçümü nedeniyle Emenli Mahallesi ve Karaboğaz mevkiinde oturan vatandaşlar bugün de karşı karşıya geldi. Ölçümü engellemek isteyen vatandaşlar yolu traktörlerle trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve takviye gelen komando ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Jandarma ekipleri traktörle yol kapatmanın yasal olmadığını söyleyerek vatandaşları ikna etti ve traktörlerin yoldan çekilmesini sağladı. Çekilen traktörlerin ardından bu safer mahalle sakinleri yolu kapattı. Karaboğaz mevkiinde ölçüm yapılmasını istemeyen vatandaşlar ile ölçüm yapmak için gelen şirket görevlileri arasında arbede yaşandı. Jandarmanın müdahalesi ile gerginlik büyümeden önlendi. Kavgaya karışan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Karaboğaz mevkiinde oturan vatandaşlar da olaya karışmak istedi. Bir anda yükselen tansiyon, jandarma ekiplerinin sağduyusu ile önlendi. Sinirlenen mahalle sakinlerini jandarma kolonya ikram ederek sakinleştirdi. Sakinleşen vatandaşlarla ikna için çaba sarf eden ekipler yapılan görüşmeler sonunda ölçüm ertelendi.İki taraf arasındaki sorunun çözülmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'la Bafra Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde taraflar bir araya gelecek.

