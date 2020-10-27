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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarmanın operasyon yaptığı ev adeta cephanelik çıktı

Jandarmanın operasyon yaptığı ev adeta cephanelik çıktı

Jandarmanın evi araması

Sosyal Medya Can Güvenliği Silah Ticareti Pompalı Tüfek Kaçak Silah 

-Jandarmanın yastıkları kaldırıp tüfekleri bulması
-Jandarmanın yatağı kaldırıp tüfeği bulması
-Jandarmanın çekyatı kaldırıp silahı bulması
-Jandarmanın battaniye ve yorganlar arasında mermileri bulması
-Ele geçirilen mühimmatın görüntüleri

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da silah ticareti yapan bir şahsın ikametine yönelik jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda ev adeta cephanelik çıktı. Operasyonda çok sayıda çeşitli tüfek, tabanca, kuru sıkı tabanca ve yüzlerce çeşitli mermi ele geçirildi. Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Göksügüzel köyünde bir eve gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, halkın mal ve can güvenliğini, huzurunu sağlamak amaçlı çeşitli çalımalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı takip ve araştırmalarda bir şahsın kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube ekipleri köyde yaşayan M.K. (20) isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin köydeki ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ekipler evi didik didik aradı. Yapılan aramalarda jandarmanın kaldırdığı her eşyanın altından silah ve mühimmat çıktı. Yastıkların arkasından tüfekler, kanepe ve koltukların altından silahlar, yatağın altından çeşitli tüfekler ele geçirildi. Aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet uzun namlulu yivli mavzer tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 68 adet 7.62 mm çapında piyade tüfeği fişeği, 152 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 35 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (YC-FM-
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