Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş 1.924 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 10 saatte köklenen ve boyları yaklaşık 3 metre olan Hint kenevirleri zehir tacirlerinin eline ulaşmadan imha edildi. Alaşehir Suç Araştırma Timi (JASAT) Killik Jandarma karakolu ekipleri ile birlikte yapılan istihbarat çalışmasında, Killik Mahallesi Ali Ağa mevkiinde üzüm bağı içerisine asmalar arasına gizlenmiş vaziyette 1.924 kök ve yaklaşık 3 metre boyunda Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca aynı bölgede 5 kilogram da kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Üzüm bağı sahibi M.K. (53)'nın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Üzüm bağı ara uzunluğu 70 metre olan iki araya dikilen Hint kenevirlerini yaklaşık on saatte toplayabilen jandarma ekipleri, traktöre toplanan kenevirleri yakarak imha etti. (SC-

