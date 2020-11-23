Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmanın ‘HES’ kodu denetiminde temaslı kişi otobüste tespit edildi

Jandarmanın ‘HES’ kodu denetiminde temaslı kişi otobüste tespit edildi

Jandarma ekiplerinin denetimi

Karantina Para Cezası Toplu Ulaşım Sağlık Ekipleri Şehir İçi 

-Temaslı kişinin sağlık ekiplerine teslim edilmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan’da şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirdiği ‘HES’ kodu denetiminde korona virüs temaslı bir kişiyi tespit ederek sağlık ekiplerine teslim etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda şehir içi toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Eyüpsultan’da yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki yolculara ‘HES’ kodu sorgulaması yapıldı. Karantinada olması gereken Covid-19 temaslı bir yolcu tespit edilerek 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağrılan 112 ekipleri, Covid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken ikametine götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement