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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

zeytinlik ve mısır tarlasına ekilen kenevirlerin drone görüntüsü

Hint Keneviri Uyuşturucu Harekete Geç Uyuşturucu Tarlası Mısır Tarlası 

-ekiplerin jandarma komutanlığından yola çıkmaları
-kenevirlerin dore görnütüleri
-jandarmanın kenevirleri sözmesi

( ANTALYA )- Zeytinlik ve mısır tarlasını kenevir tarlasına çevirdiler ANTALYA

- Antalya'da zeytin bahçesi ve mısır tarlasına jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 623 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucular tek tek sökülürken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Serik İlçesi Akçapınar Mahallesindeki Zeytin Bahçesi ve Aşağıçatma mahallesinde bulunan mısır tarlasında F.A., M.A., A.Y., T.T.K isimli şahısların kenevir bitkisi yetişdirdiklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Serik ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT ekipleri tarafından havadan drone ile tespit edilen uyuşturucu tarlasına yapılan baskında 9 bin 623 kök hint keneviri, 3 kilogram kubar esrar ve bir adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular ve silaha el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheliden F.A. ve A.Y. tutuklandı. M.A. isimli şahısın şizofren hastası olması sebebiyle hakkında zorunlu tedavi kararı verildi, T.T.K. ise serbest bırakıldı. (BLT-
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