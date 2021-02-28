-- Komandonun görev alması

-- Ekiplerin sürücüler üzerinde denetimi

-- Trafik jandarmanın araç durdurması

-- Otobüste kadın askerin kimlik tespiti yapması

-- Şila ve Vera'nın araçları araması

-- Aracın içine girmesi ve çevresinde araması

-- Jandarma araçları

-- Ahmet Hamzaçebi anonsu

-- Vera'nın aracın etrafında arama yapması, bagajda uyuşturucu bulması

-- Şila'nın hazırlanması

-- Aracın etrafında arama yapması

-- Kaput kısmında patlayıcı madde bulması



( ZONGULDAK -ÖZEL) Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera" ZONGULDAK



- Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki narkotik köpeği Vera ve bomba arama köpeği Şila, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında etkin rol oynuyor. Bugüne kadar önemli görevlerde rol alan hassas burunlar, jandarma ekiplerine destek oluyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla köpeklerin gelişmiş özellikleri kullanılıyor. İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme ve 8 kat daha iyi duyma gibi özelliklere sahip olan köpekler, görevlerde etkin yer alıyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan yerlerde köpekler branş özelliklerine göre her türlü emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılması, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılması konularında jandarma ekiplerine destek vererek aktif olarak yer çalışıyor. JAKEM Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan uzman eğiticilerinin eşliğinde köpekler, yol denetimlerinde de sıkça yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel izni ile Karaman beldesi mevkiinde yapılan uygulamada sürücüler ve araçlar denetlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Birliği denetimde çevre güvenliği aldı. Hızır ve Huzur timleri ise durdurulan araçlar ve sürücüler üzerinde kimlik tespiti sorgulamaları yaptı. Denetim drone havadan görüntülendi. Şila ve Vera da denetimlere katılarak araçlar üzerinde ve çevresinde arama yaptı. Narkotik köpeği Vera ve Bomba İmha Köpeği Şila, senaryo gereği durdurulan bir araçta sırayla arama yaptı. Aracın çevresinde arama yapan hassas burunlar Vera ve Şila, eğiticilerinin eşliğinde uyuşturucu madde ve patlayıcı madde olarak değerlendirilen cisimlere pozitif tepki verdi. 215 göreve katılan Vera, kilolarca uyuşturucuya pozitif tepki verdi Alman Çoban Köpeği Vera, uyuşturucu madde kullanan ve taşıyan kişiler ile bu maddelerin ticaretini veya kaçakçılığını yapan kişilerin, eşyalarını, araçlarının, arazilerinin, ev ve müştemilatının aranmasında kullanılıyor. Vera, 2018 yılında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda başladığı faaliyetlerde 118 göreve katıldı.

Ardından 2019 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı. Atandıktan bu güne 97 görev icra etti. Vera, 25 kilogram esrar, kenevir tohumu, bonzai, scank ve metamfetamin ele geçirilmesine katkı sağladı. Suriye'de bombalı aracı yakaladı Belçika Malinois cinsi Şila ise, 2018 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda 135 göreve katıldı.

Bu görevlerde 2 adet patlayıcı madde C4 tespit etti. 2020 yılında Suriye yurt dışı görevine gönderilen Şila, icra ettiği 67 görevde 2 adet bombalı araca pozitif tepki vererek TNT isimli patlayıcı madde tespit etti.2020 yılının Eylül ayında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Şila bugüne kadar 5 görev icra etti.



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