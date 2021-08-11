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Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü

-Ele geçirilen maddeler

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Gözaltı 

--Tabanca, uyuşturucu ve terazi

( BURSA ) BURSA

- Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Bursa genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan Ş.H., S.B. ve O.Ü.’yü düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 950 gram selvi, 265 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Operasyon esnasında evde bulunan A.O.’nun GBT sorgusunda 8 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan Ş.H., S.B., O.Ü. ve A.O. gözaltına alındı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AK-MŞ)
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