Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı

Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı

Operasyon anı

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Cep Telefonu İstihbarat 

-Durdurulan araçta yakalanan şahıslar detay
-Araçta yapılan arama detay
-Bulunan uyuşturucu madde detay
-şahısların adliyeye sevk edilişi
-Ele geçirilen maddelerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zehir tacirlerini takibe alan jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde U.H, Z.Z, A.A, İ.D. ve M.N.’nin ellerindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi takibe alarak operasyon düzenledi.
Kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 3638 adet uyuşturucu hap, 150 gram Afgan macunu, 10 gram metamfetamin, bir miktar sahte dolar ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi karakolda yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement