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Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Kenevirlerden detay

Operasyon Jandarma Akalan Altın Irak 

-Ele geçirilen maddelerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, kenevir ektiği tespit edilen E.A. ve O.A, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Baskın yapılan çiftlikte boyları 2-3 metreyi bulan 476 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram esrar, satışa hazır olarak paketlenmiş 140 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve O.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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