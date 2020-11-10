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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan YHT hattından kablo çalan şüpheliye suçüstü - SAKARYA

Jandarmadan YHT hattından kablo çalan şüpheliye suçüstü - SAKARYA

- Şüphelinin adliyeye çıkarılışıJandarmadan YHT hattından kablo çalan şüpheliye suçüstüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından bakır kablo çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, devriye sırasında YHT hattı Turgutlu Mahallesi mevkisinde elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi tespit etti.Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli C.E.N'yi (44) yakaladı.Çuvalları kontrol eden ekipler, YHT hattından yaklaşık 50 metre uzunluğunda bakır kablo kesildiğini tespit etti, çevrede yapılan detaylı aramada üç ayrı noktadan kesilerek çuvala konulmak üzere hazırlanmış 150 metre bakır kablo ile 1 keser ve 1 demir testere ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uzunlu Jandarma Karya Akalan Irak 

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