Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı

-Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları



( SAKARYA )- 91 jandarma personelinin katılımı ile 11 adrese eş zamanlı operasyon- Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi SAKARYA



- Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 91 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik Akyazı ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi.

Drone destekli ve hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyarıcı hap, kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 91 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9’u gözaltına alınırken, diğer 15 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda ekipler, 11 adresin önünde önlemler aldı. Drone ile de havadan tarama yapan ekipler, aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri kullanıldı. Yapılan aramalarda: 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 64 adet fişek, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 50 gram metamfetamin, 68 adet uyarıcı hap, 55 kök kenevir, 23 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (BCT-

