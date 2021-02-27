Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu partisine operasyon

Jandarmadan uyuşturucu partisine operasyon

JANDARMADAN ÇIKMALARI

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti 

-EVİN ÖNÜNE GELMELERİ
-KAPININ KIRILMASI
-İÇERİ GİRİLMESİ
-ZANLILARIN YAKALANMASI
-SOBADA YAKILMAYA ÇALIŞILAN UYUŞTURUCULAR
-KÖPEĞİN HER YERİ ARAMASI
-ZANLILARIN GÖTÜRÜLMESİ
-FARKLI AÇILARDAN FARKLI DETAYLAR

( BURSA )- Yakalandıklarını anlayan uyuşturucu tacirleri sobada uyuşturucuyu yakmaya kalktı BURSA

- Bursa İnegöl ilçesi Jandarma komutanlığı dedektifleri (JASAT) ekiplerince, şafak vakti uyuşturucu partisine operasyon düzenlendi.
Yakalandığını anlayan uyuşturucu tacirleri, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştı. Bursa'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İnegöl ilçesi Jandarma komutanlığı dedektifleri (JASAT) ekipleri, Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir eve kapıyı kırarak girdi. Kameralara yansıyan operasyon anında biri kadın 3 şüphelinin, uyuşturucu maddeleri sobada yakmaya çalıştıkları görüntülendi. Ayrıca, operasyonda satış yaptıkları çalıntı kaydı bulunan motosiklet ile 50 gram metanfetamin ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Uyuşturucu partisi yapan C.Ç.(26), ve A.C.Ç.(15) ile kadın Ç.U.(21)’ yakalanarak gözaltına alındı. Aramalara katılan Eğitimli Arama Köpeği ‘Takip’te gizlenen uyuşturucu maddelerin bulunmasında önemli rol oynadı. Yapılan aramada satışa hazır alüminyum Folyoya sarılı 50 gram metanfetamin, satışa hazır peçeteye sarılı 35 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çalıntı motosiklet ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı