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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Gözaltı 

-JANDARMA KÖPEĞİNİN KAMYONETİ ARAMASI
-UYUŞTURUCUYU BULMASI
-ELE GEÇİRİYEN MADDENİN GÖRÜNTÜSÜ

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. İstanbul’dan Yalova’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ö.Ü. ve A.K’yi takibe aldı. Şahısların kullandıkları 77 plakalı kamyonet Osman Gazi Köprüsü çıkışında jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonette narkotik köpeğinin de yaptığı aramalar sonucu ev eşyaları içerisine zulalanmış şekilde 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ö.Ü. ve A.K’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (ZB-
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