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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

jandarmanın yolcu otobüsünde eşya araması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

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- Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde operasyonu yaptı. Jandarma ekipleri, 44 plakalı bir otobüsü durdurdu. Yolcu otobüsünde bulunan M.A. isimli şahsın üstünde ve çantasında yapılan aramada; (301) gram metamfetamin ve (2) gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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