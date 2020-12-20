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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmanın evde yaptığı arama

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik 


- Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Abbashalimpaşa Mahallesi’nde yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan, H.B. ve O.D. isimli şahısların üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; uyuşturucu madde içmek için kullanılan yarım litrelik pet şişeden oluşturulan aparat ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli H.B. ve O.D.’nin Çifteler ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ‘Tetik’ isimli narkotik köpeği, O.D.’nin evinde 5 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan H.B. ve O.D., Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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