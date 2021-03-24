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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

narkotik köpeğinin evde yaptığı arama

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-köpeğin uyuşturucuyu bulması
-masanın üzerindeki uyuşturucu ve silah
-evde yakalanan şüpheliler
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir eve jandarma tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde K. Y., A. Ö., N. D. ve Ş. K. isimli şahısların kaldığı evde KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramada 40 paket 1'er gramlık metamfetamin maddesi, 20 paket A4 LSD maddesi, 1X1 cm ebadında 15 adet Lyrica uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği gele geçirildi. Şüpheli 4 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
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